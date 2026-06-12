Peligro por zanja en colonia Progreso, en Monterrey

En la colonia Progreso, en Monterrey, hay peligro por una profunda zanja, que además está mal señalizada.
Esto sucede en el cruce de las calles Manuel Gómez Pedraza y Héroe de Nacozari.
El riesgo no solo es para peatones y automovilistas, sino también para los alumnos de la primaria Beatriz Velasco y los usuarios de las oficinas de la Coordinación de Educación Inicial, de la Secretaría de Educación, que se ubican a escasos pasos de ahí.
Presuntamente, los trabajadores de Agua y Drenaje habrían dejado las obras inconclusas, abandonando los montones de tierra.
La cavidad tiene una profundidad de al menos tres metros; por eso, los vecinos le pidieron a las autoridades eliminar el peligro.