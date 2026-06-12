VIE 14 FEB
30°

Nuevo León

Peligro por zanja en colonia Progreso, en Monterrey

Por: Olivia Martínez

11 Junio 2026, 21:03

Compartir
WhatsApp

El riesgo no solo es para peatones y automovilistas, sino también para los alumnos de la primaria Beatriz Velasco y los usuarios de las oficinas cercanas

Peligro por zanja en colonia Progreso, en Monterrey

En la colonia Progreso, en Monterrey, hay peligro por una profunda zanja, que además está mal señalizada.

Esto sucede en el cruce de las calles Manuel Gómez Pedraza y Héroe de Nacozari.

El riesgo no solo es para peatones y automovilistas, sino también para los alumnos de la primaria Beatriz Velasco y los usuarios de las oficinas de la Coordinación de Educación Inicial, de la Secretaría de Educación, que se ubican a escasos pasos de ahí.

IMG_5728.jpeg

Presuntamente, los trabajadores de Agua y Drenaje habrían dejado las obras inconclusas, abandonando los montones de tierra.

La cavidad tiene una profundidad de al menos tres metros; por eso, los vecinos le pidieron a las autoridades eliminar el peligro.

Comentarios