Peligran peatones por cables derribados en colonia Tecnológico

El pasado sábado, un trailero que manejaba una unidad de grandes dimensiones y que iba a exceso de velocidad tumbó el cableado aéreo al circular por la zona

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Pese al peligro que representa, el cableado que un tráiler derribó no ha sido retirado de la avenida Del Estado, a la altura de la calle Filósofos, en la colonia Tecnológico, en Monterrey.

Grandes cantidades de cables de diferentes servicios quedaron tirados en la banqueta, con el riesgo no sólo para los peatones, sino también para quienes viajan en scooters y se desplazan por las banquetas y para aquellos automovilistas que usan los cajones de estacionamiento para accesar a los negocios.

Según los vecinos de la zona, el pasado sábado, antes del mediodía, un trailero que manejaba una unidad de grandes dimensiones y que iba a exceso de velocidad tumbó el cableado aéreo al circular por la zona.

En ambos lados de la acera de la avenida Del Estado quedó el cablerío tirado y representa una "trampa” mortal para quienes por ahí circulan.

Los empleados de negocios dijeron que ese día el estruendo fue muy fuerte y se asustaron.

Y aunque ya pasaron tres días, hasta este martes ninguna autoridad había retirado los cables destrozados.

Hay acordonamiento en señal de advertencia del riesgo, pero no es suficiente en esta área de alta movilidad de estudiantes, clientes y automovilistas, a unos pasos de las instalaciones del Tecnológico de Monterrey.

En el punto, hay una barbería, y enfrente está una conocida farmacia.

La legislación local ordena a las empresas suministradoras de servicios de cable, telefonía e Internet a retirar el cableado aéreo paulatinamente, para introducirlo vía subterránea, tanto por seguridad de terceros como por la imagen urbana.

Pero este cableado no sólo no ha sido "enterrado”, sino que ahora está tirado en vía pública, representando un peligro para chicos y grandes.