Pelea familiar deja a mujer lesionada en la colonia Independencia

La zona permanece acordonada por elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales, quienes realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido

Una pelea familiar dejó a una mujer lesionada en calles de la colonia Independencia, en Monterrey.

De acuerdo con vecinos, dos hermanas, quienes desde hace tiempo tendrían problemas, protagonizaron una discusión que habría terminado en una agresión.

Vecinos auxiliaron a la mujer

Los hechos ocurrieron en el cruce de Castelar y Colima, donde vecinos auxiliaron a una de las mujeres y le proporcionaron prendas de vestir, algunas de las cuales quedaron ensangrentadas sobre la vía pública.

Vecinos señalaron que la joven habría resultado con lesiones de consideración en ambas manos, presuntamente provocadas con un arma blanca, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.

La mujer, quién no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Investigan la agresión

Asimismo, vecinos apuntaron a una joven identificada como Layla de 24 años, como la presunta responsable de la agresión.

La zona permanece acordonada por elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales, quienes realizan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.