Descendientes del exmandatario Alfonso Martínez Domínguez disputan los terrenos donde se construye el desarrollo de lujo

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Una disputa por la propiedad de terrenos entre descendientes del exgobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, ha abierto un frente de incertidumbre jurídica en torno a PARC 302, un desarrollo inmobiliario de súper lujo que se construye en San Pedro y cuyo valor, según abogados involucrados en el caso, podría alcanzar los $2,000 millones.

Quien reclama parte del terreno es Yoana Martínez Garza, nieta del exmandatario, quien denunció penalmente por fraude y despojo a sus tíos Patricio Alfonso y Maya Daniela Martínez Valdez, medios hermanos de su padre, Guillermo Martínez Pereyra.

También denunció al notario público número 12, Mauricio Menéndez Vargas, y a David Galván Ancira, exdirector de la Facultad de Derecho, quien fungió como abogado de los denunciados.

La nieta del exmandatario sostiene que parte de los terrenos donde se construye el edificio principal del desarrollo PARC 302 le pertenecen, pues su padre se los cedió como pago por otro terreno que ella le facilitó para construir un edificio.

En tanto, sus tíos se defienden afirmando que esos terrenos son suyos porque los ganaron mediante un juicio de prescripción adquisitiva contra su medio hermano Guillermo, padre de Yoana, por lo que no tenían que pagarle nada a la demandante. Por ello, promovieron su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

El terreno, de 7,200 metros cuadrados (m²), se ubica en la avenida Alfonso Reyes y las calles Bosques del Olivo y Bosques de la Huasteca, en la colonia Bosques del Valle, frente al frondoso parque de la colonia.

El proyecto PARC 302 contempla 40 residencias de un solo nivel, con superficies de hasta 545 m² y precios que alcanzan los $100 millones por unidad.

Fernando Escamilla Villarreal, abogado de la exdiputada, explicó que la investigación por presunto despojo involucra, además de a los tíos, al notario número 12 de San Pedro, Mauricio Menéndez Vargas, y a David Galván Ancira, exdirector de la Facultad de Derecho y Criminología.

“Hay departamentos de hasta $100 millones y hay personas que incluso compraron tres, estamos hablando de que invirtieron $300 millones como para estar en la incertidumbre de qué va a pasar con el proyecto o si se echa atrás la fusión traería un problema”, indicó.

El principal atractivo de las residencias, de acuerdo con el material promocional del desarrollo, es su ubicación frente al parque de la colonia.

De acuerdo con la denuncia, los terrenos pertenecieron originalmente a su padre y a una tía de nombre Martha Martínez Pereyra, hijos del tercer matrimonio del exgobernador, quien adquirió la propiedad para ellos. A su padre le regaló cuatro lotes que dan hacia la calle y a su tía, la casa que había en el predio.

Al casarse por cuarta vez, el exgobernador llevó a esa propiedad a su nueva familia y le pagó la casa a su hija Martha, mientras que al padre de la ahora denunciante solo le alcanzó a comprar dos de los cuatro lotes.

Sin embargo, tras la muerte del exmandatario, los hijos de otro matrimonio se hicieron de esos lotes mediante un juicio de prescripción adquisitiva, al argumentar que habitaban el lugar.

Posteriormente, el padre de Yoana Martínez recuperó los terrenos mediante litigios y le cedió uno de los lotes a su hija, a través de un gravamen a su favor, como parte de un acuerdo relacionado con otra propiedad que ella le entregó para construir un edificio.

La defensa legal de Martínez Garza sostiene que ese gravamen debió mantenerse vigente cuando los terrenos fueron fusionados para desarrollar PARC 302.

Por ello, además de la denuncia penal, solicitó a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León el aseguramiento del inmueble, con el argumento de impedir que continúen las obras mientras se resuelve la situación jurídica y evitar posibles afectaciones a compradores.

Alertan por fraude

El representante legal de Yoana Martínez Garza indicó que, además de su representada, podría estarse cometiendo fraude contra los desarrolladores e incluso contra los compradores de los departamentos, pues los denunciados no les habrían advertido que el terreno está en litigio.

Por ello, abundó Escamilla Villarreal, la Fiscalía analiza la petición para asegurar el desarrollo, mientras también se encuentra en curso un litigio federal relacionado con la fusión de los lotes que integran el proyecto.

“La Fiscalía se encuentra analizando una solicitud de aseguramiento; esta solicitud es para evitar que sigan los fraudes inmobiliarios aquí en Nuevo León porque Patricio y Maya, como dueños del proyecto, pues evidentemente no informaron a sus clientes cuando presentaron el proyecto de que se encuentra en litigio, porque también existe un litigio federal donde se está analizando si se cae la fusión o no, porque cometieron irregularidades para fusionar diversos lotes y así configurar PARC 302”, indicó.

Reclaman derechos sobre lote

Fernando Escamilla Villarreal, abogado de Yoana Martínez, pidió a la Fiscalía asegurar el inmueble para evitar que continúen las obras y posibles afectaciones a compradores, mientras se resuelve el litigio por los terrenos.

“Ahorita estas personas que ya compraron están en su derecho también de denunciar por el fraude, porque el fraude se configura cuando a una persona la engañas o emites información para hacerla caer en el error y obtener un lucro".

“La Fiscalía tiene que preservar esta situación asegurando el bien inmueble para evitar que se siga dando el fraude, no puede ser omisa la Fiscalía. Es importante que se asegure el bien inmueble para la reparación del daño de las víctimas y sobre todo para la persona que yo represente”, manifestó el abogado.

Escamilla Villarreal explicó que la controversia se relaciona con el efecto que habría tenido el gravamen sobre los terrenos que posteriormente fueron fusionados para integrar el desarrollo inmobiliario.

“El tema aquí es que cuando haces la fusión y existe un gravamen, el gravamen se transmite a los demás terrenos con los cuales se fusionó, entonces ya todo el proyecto ya está bajo esa naturaleza jurídica”, explicó.

La defensa sostiene que la torre de mayor altura del desarrollo fue construida precisamente sobre el lote que reclama Martínez Garza y afirma que el gravamen no podía eliminarse sin una resolución judicial o un acuerdo entre las partes.

“La ley estipula que únicamente para poder quitar el gravamen existen dos supuestos: orden judicial y acuerdo de las partes, ninguna de las dos ocurrió”, puntualizó.

Escamilla Villarreal señaló que, por los delitos de despojo y fraude que atribuye a los involucrados, las posibles sanciones podrían alcanzar hasta 17 años de prisión.

La solicitud de aseguramiento permanece bajo análisis de la Fiscalía, mientras la controversia sobre la propiedad y la fusión de los terrenos continúa en las instancias correspondientes.