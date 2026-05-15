Pelea entre taqueros deja a uno herido en el Centro de Monterrey

El altercado provocó la movilización de autoridades al establecimiento ubicado sobre la avenida Pino Suárez entre Arteaga y Madero

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Dos empleados protagonizaron una riña en una taquería en el Centro de Monterrey y provocaron un fuerte despliegue de autoridades.

Uno de ellos, Wilbert de 29 años, resultó con múltiples lesiones en la cara y la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Metropolitano.

Su rival, identificado como Jonathan, se dio a la fuga después del altercado.

Fue en el establecimiento “Tacos Pipe”, sobre Pino Suárez entre Arteaga y Madero, donde ocurrió la riña.

De acuerdo con los reportes iniciales, los trabajadores estaban bromeando hasta el punto en que uno de ellos se molestó.

Primero se agarraron a golpes en el área de cobro, para luego llevar la pelea al exterior del local.

Rescatistas se desplegaron ante el reporte de un hombre inconsciente en la vía pública.

A su arribo, personal de la Cruz Roja localizó a Wilbert sentado y estable doliéndose de sus lesiones.

Manchas hemáticas quedaron esparcidas en la entrada de la taquería evidenciando la riña.

El lesionado fue auxiliado además por elementos de Protección Civil municipal, mientras que oficiales de la Policía de Monterrey trataban de ubicar al otro involucrado.