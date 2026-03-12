Pelea entre alumnos y adultos genera alarma en secundaria

Los hechos ocurrieron en el municipio de García, donde se observa a dos estudiantes protagonizando una pelea a dentro de las instalaciones escolares

Una riña al interior de la Secundaria 148 Sra. Dolores Morales del Lobo fue captada en video por estudiantes, luego de que dos alumnos se enfrentaran a golpes y, posteriormente, fueran agredidos por dos adultos mayores que ingresaron al plantel educativo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el plantel ubicado en la colonia Mitras Poniente, en el municipio de García, donde inicialmente se observa a dos estudiantes protagonizando una pelea dentro de las instalaciones escolares.

En las imágenes difundidas en redes sociales se aprecia que uno de los alumnos involucrados solicitó apoyo a un hermano mayor y a su tío, quienes ingresaron a la secundaria sin ser detenidos por personal docente o de vigilancia.

Una vez dentro, ambos adultos se sumaron a la agresión y golpearon a otro estudiante, lo que provocó momentos de tensión y temor entre la comunidad escolar.

Hasta el momento, se desconoce qué fue lo que detonó la confrontación inicial entre los alumnos, así como las circunstancias que permitieron el acceso de personas ajenas al plantel durante el horario escolar.

Tras lo ocurrido, padres de familia y estudiantes expresaron su preocupación por la seguridad al interior de la secundaria, señalando la falta de control en los accesos y la ausencia de protocolos efectivos para prevenir este tipo de situaciones.

La comunidad estudiantil solicitó a las autoridades educativas y al personal directivo mayor vigilancia, así como medidas inmediatas que garanticen la integridad física de las y los alumnos.