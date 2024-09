Pelea en Morena fue por show de Drag Queens en San Nicolás

La diferencia entre Brenda Velazquez y la bancada de Morena se debió que sus compañeros presentarían un exhorto a gobierno de San Nicolás para permitir que los Drag Queens pudieran hacer sus presentaciones en dicho municipio.

En entrevista, Velazquez aseguró que a ella nunca le han gustado ese tipo de espectáculos por lo cual no quería votarlo a favor con sus compañeros.

“Fue por un tema de los Drag Queens, yo no los voy a promover porque no me gustan, esa es mi postura hoy, mañana y siempre.

“Hoy se iba a votar un exhorto porque ayer se aprobó en San Nicolás un reglamento donde prohiben los drags en el municipio y hoy mis compañeros iban a presentar un exhorto solicitando o apoyando a los drags y yo no estoy a favor de eso”, dijo Velazquez.

Fuentes indicaron que la diputada habría sido presionada para votarlo a favor e incluso se hablaba de una posible expulsión de la bancada si no lo hacía, sin embargo, ella lo negó.

“No, para nada, simplemente yo di mi postura que a mi esos shows no me gustan… me mantengo en Morena, pero esa es mi postura”, agregó.

Durante toda la sesión la diputada Brenda Velazquez se sentó de lado derecho del pleno, cuando normalmente se sienta en el izquierdo a un lado de su compañero de bancada Jesús Elizondo, sin embargo, en el lugar que tomó hoy estaba cerca del PAN.

Incluso, Anylú Bendición hernández, coordinadora de Morena se le acercó para conversar, sin embargo, a Brenda Velazquez se le notó molesta e indiferente a la platica de Anylú.

