Pelea en malecón de la Presa La Boca deja tres detenidos

Los detenidos, todos originarios de Tlaxcala, fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago

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Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago luego de protagonizar una pelea en el malecón de la Presa La Boca.

De acuerdo con la autoridad municipal, el incidente ocurrió la noche del domingo 26 de julio, alrededor de las 20:35 horas.

El reporte fue recibido por el Centro de Inteligencia para la Vigilancia (CIV), desde donde se dio seguimiento a los involucrados mediante las cámaras de videovigilancia mientras las patrullas se desplazaban al sitio.

Las imágenes permitieron ubicar a los presuntos participantes cuando se dirigían a una tienda de conveniencia ubicada en la Puerta 2 del paseo turístico, donde finalmente fueron interceptados por los oficiales.

Los detenidos fueron identificados como Omar “N”, de 32 años; Brandon “N”, de 23, y Reydavid “N”, de 43, todos originarios del estado de Tlaxcala.

Tras su captura, los tres fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal, donde quedaron a disposición del Juez Cívico en turno.

Asimismo, el dictamen médico practicado a los detenidos determinó que los tres presentaban estado de ebriedad completa.



