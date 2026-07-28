Pelea con novio de expareja termina en asesinato en Pesquería

Una discusión presuntamente relacionada con un conflicto sentimental derivó en una persecución y el asesinato a machetazos de un hombre de 33 años en Pesquería

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Una discusión entre dos hombres terminó en un hecho violento durante la madrugada del lunes, luego de que un hombre fuera asesinado presuntamente a machetazos tras una pelea con la actual pareja de su expareja sentimental, en el fraccionamiento Cantoral, en Pesquería.

La víctima fue identificada como Alejandro Navarro Figueroa, de 33 años, quien presuntamente sostuvo una riña con el hombre que actualmente mantiene una relación con su expareja.

De acuerdo con las primeras investigaciones, tras la pelea al filo de las 2:00 horas ambos habrían iniciado una persecución a bordo de motocicletas, hasta llegar al cruce de las calles Diseñame y Me Gustas, donde Alejandro fue atacado con un arma blanca y quedó sin vida junto a su motocicleta.

Paramédicos del municipio acudieron al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, al realizar la valoración confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

El lugar de los hechos, ubicado en la calle Corridos de Monterrey 909, colonia Cantoral, fue acordonado por autoridades mientras agentes investigadores recabaron evidencias para establecer cómo ocurrió el ataque y ubicar al presunto responsable.