Pelea callejera deja cinco personas detenidas y un lesionado

Los tres adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión del delito de lesiones en riña

Una pelea callejera registrada en el municipio de Santiago provocó la detención de cinco personas, tres mayores y dos menores de edad, y como saldo, un lesionado.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Ranchito, en el sector de la Carretera Nacional, donde policías municipales intervinieron tras recibir el reporte de una riña.

Los adultos detenidos fueron identificados como Hermelindo “N”, de 29 años; Reynaldo “N”, de 31, y Felipe “N”, de 18 años, quienes, de acuerdo con las autoridades, presentaban un estado de ebriedad completa.

Debido a las lesiones que presentaba, Hermelindo “N” fue trasladado a un hospital de la localidad, donde permanece internado.

Los oficiales detuvieron a todos los involucrados al considerar que se trataba de un delito cometido en flagrancia.

Los tres adultos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por la probable comisión del delito de lesiones en riña, mientras que los dos menores fueron trasladados al CODE Alamey para Adolescentes.

Con información de Paola Treviño.....