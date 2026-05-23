Pelea afuera de una estación del Metro queda captada en video

En las imágenes se observa cómo ambos sujetos comienzan a confrontarse verbalmente mientras varias personas observan la situación sin intervenir en un inicio

Una pelea entre dos hombres fue captada en video al exterior de la estación San Nicolás del Metro de Metrorrey, luego de que presuntamente uno de ellos intentara meterse a la fila, lo que desató la discusión y posteriormente los golpes.

En las imágenes se observa cómo ambos sujetos comienzan a confrontarse verbalmente mientras varias personas observan la situación sin intervenir en un inicio.

Segundos después, el altercado escala hasta llegar a los golpes y forcejeos sobre la banqueta ubicada a las afueras de la estación, mientras usuarios del transporte continúan transitando por la zona.

Durante la riña, uno de los involucrados termina en el suelo mientras el otro continúa intentando agredirlo, provocando momentos de tensión entre quienes se encontraban esperando ingresar al sistema de transporte.

De acuerdo con testigos, la pelea habría iniciado debido a que uno de los hombres intentó ingresar primero a la fila, situación que molestó al otro involucrado.

Hasta el momento no se ha informado si hubo personas detenidas o lesionadas tras el altercado.