Pegará triple fenómeno meteorológico la urbe regia

Protección Civil Monterrey informó que la combinación de un frente frío, humedad del Golfo y un disturbio tropical provocará lluvias fuertes este lunes y martes

La interacción de un frente frío en el norte de Nuevo León, la humedad del Golfo de México y un disturbio tropical bajo vigilancia detonarán un temporal de lluvias en la urbe regia durante este lunes y martes, informó Protección Civil Monterrey.

Para este martes 16 de junio, se espera el acercamiento y muy posible ingreso de un frente frío a la región. Aunque no llegará directamente a Monterrey, sus efectos se percibirán de forma ligera en nuestra zona”, señaló la dependencia municipal.

“Los efectos de este frente frío se mezclarán con la humedad proveniente del Golfo de México y con el disturbio tropical al que se le ha estado dando seguimiento puntual desde hace días”, se agregó.

Aunque el sistema frontal no impactará directamente a la capital de forma severa, sus efectos indirectos elevarán el potencial de tormentas.

Debido a esta interacción de sistemas, las probabilidades de lluvia aumentan significativamente para este lunes y martes.

Protección Civil regia y los canales meteorológicos oficiales pronostican acumulados de lluvia.

Se esperan precipitaciones puntuales de 50 mm a 100 mm en el municipio de Monterrey.

Los niveles en la atmósfera serán superiores a los 55 mm, pudiendo alcanzar un máximo de 65 mm.

Estas cifras se traducen en lluvias con acumulados importantes, indicaron, por lo que existe un riesgo latente de encharcamientos considerables y el potencial de inundaciones mínimas en diversas vialidades de la zona metropolitana.

Ante el panorama de lluvias fuertes, las autoridades exhortaron a la comunidad a extremar precauciones al circular por la ciudad, como manejar con precaución y reducir la velocidad debido al pavimento resbaladizo, encender las luces del vehículo para mejorar la visibilidad y evitar zonas con historial de inundaciones o pasos a desnivel que presenten acumulación de agua.

Las dependencias correspondientes mantienen una vigilancia permanente de las condiciones meteorológicas para emitir avisos oportunos.