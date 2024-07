Pegará 'Beryl' en norte de NL; esperan llene presas 'a tope'

Si bien no tendrá un impacto directo en la zona conurbada, 'Beryl' sí tendrá impacto en el norte y oriente de Nuevo León, indicó el estado

Por tal motivo, se pidió a los alcaldes de los municipios que están en la región que estén atentos y tomen las medidas preventivas correspondientes.

Este viernes, el gobernador del estado, Samuel García, encabezó una reunión virtual del Consejo de Protección Civil donde se actualizó sobre la trayectoria del meteoro.

En la reunión, el mandatario dijo que lluvias de 590 a 100 milímetros (mm) serán suficientes para llenar “a tope” las presas de Nuevo León.

También indicó que las lluvias terminarán por recargar los mantos acuíferos del estado y las galerías serranas.

Actualmente, los embalses están a un promedio de 90%; en el caso de El Cuchillo y Cerro Prieto, están al 85% y La Boca al 95%, según el reporte más actualizado de Conagua.

“La parte oriente pegada acá por Cerralvo y la parte norte Anáhuac, Salinas, Sabinas, pues a todos los amigos alcaldes del norte, pedirles estar en alerta. Todos obviamente en alerta, pero sobre todo ustedes si pudiera tocarles una colita del huracán (Beryl)”, dijo García

El mandatario aprovechó para pedirle a la población que no tome agua de la llave hasta que se avise que nuevamente es totalmente potable.

“Entonces seguimos en alerta, por “Beryl”, seguimos con la advertencia de no consumir el agua hasta que se diga expresamente que ya es potable y seguimos en el norte y en el oriente atentos a este fenómeno"

“Puedo adelantarles: yo también he estado dándole seguimiento, de 50 a 100 milímetros es lo que ocupamos, no más, no menos, por lo pronto, para terminar de llenar las presas de recargar el acuífero”, expresó.

Seguirán con rehabilitación en otros puntos

El gobernador dijo que al no afectar “Beryl” directamente otros municipios, como es el caso de los metropolitanos que fueron golpeados por “Alberto”, se podrá avanzar con la reparación de los daños.

“Sin duda hay desperfectos, me tocó ver carreteras inundadas en Galeana, me tocó ver carreteras cerradas porque cayeron rocas en Iturbide, me tocó ver Santa Catarina y Santiago en la sierra destrozados los caminos y ahora lo que había quedado por así decir intacto, pues es el que tiene más amenaza”, aseveró el mandatario

Aunque se mantienen en sesión permanente, la próxima reunión del consejo será el lunes donde se informará sobre los avances de reconstrucción de los daños de “Alberto”.

