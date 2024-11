Pegan aseguradoras hasta a la productividad en Nuevo León

Empresas aseguradoras orillan a clientes a no mover autos tras un choque, lo que entorpece tráfico y genera retrasos en urbe regia

Al promover que los afectados por un choque por alcance no se muevan de su lugar hasta que llegue el ajustador, sin importar entorpecer aún más el tráfico, las aseguradoras son corresponsables de la pérdida de productividad, que en Nuevo León se estima es de $13,000 millones de pesos al año.

El Horizonte dio a conocer que las aseguradoras promueven la práctica de permanecer en el lugar del siniestro, aunque este sea de menor impacto, pero que afecta seriamente la vialidad. Para expertos en movilidad urbana, esto resulta en una congestión aún mayor de la ya caótica vialidad.

Ervey Cuellar, presidente de Movimiento Vial Ciudadano (MOVAC), aseguró que no hay un protocolo metropolitano para gestionar en cinco minutos lo que ahora se tarda una hora y media en promedio, e incluso en muchos casos puede llegar hasta dos horas, obstruyendo el tráfico vehicular.

“No hay protocolos, el tema es que no hay protocolos, y no se mueven por la amenaza del seguro, el seguro te dice: si tú te mueves, yo no te pago, ese es el tema”, explicó.

El tráfico ocasionado por choques por alcance, que se suma al tráfico ‘ordinario’ ya de por sí asfixiante, tiene implicaciones directas a la productividad, según lo señala el primer Estudio Nacional sobre el Costo de la Congestión del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Las estimaciones de dicho estudio, a valor actual, indican que en la urbe regia el costo del tráfico asciende a $12,831 millones de pesos.

Esta situación en la Industria ha comenzado a generar inquietud, pues, de acuerdo a un reporte en 2023 de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra), al rededor del 30% de las empresas manifestaron que los constantes retrasos de empleados a consecuencia del tráfico comienzan a ser ya un problema en términos de productividad.

Ervey Cuellar explica que estas afectaciones podrían ser menores si las aseguradoras emprendieran una campaña genuinamente interesada por no colapsar el tráfico, incentivando a sus clientes afectados en un siniestro a tomar fotografías para resguardar evidencia de su responsabilidad o no responsabilidad en el choque, para moverse y evitar generar hasta dos horas de tráfico por algo que se puede resolver mucho más rápido.

Cuéllar recordó que hace más de 12 años hubo una luz para este tema, cuando las aseguradoras sostuvieron una reunión con los entonces alcaldes metropolitanos, en un acto que prueba que el sector se sabe responsable del tema.

Además, destacó que es necesaria una reunión entre autoridades estatales y municipales con representantes de las aseguradoras, para evitar que los choques por alcance se transformen en generadores de tráfico de gran magnitud, lo cual afecta actualmente a miles de conductores.

“Lo que tiene que hacer la Dirección de Tránsito o la Secretaría de Movilidad de todos los municipios es tener una junta con las aseguradoras para establecer actividades o políticas que permitan que el primero en llegar tome fotografías y retire los vehículos, salvo que exista sangre en el accidente.

“La mayoría de los choques en Nuevo León son por la parte lateral y son alcances, es decir, no son accidentes graves, pero se transforman en graves y de alto impacto porque impiden precisamente el flujo vehicular en avenidas importantes”, comentó Ervey Cuéllar.

