Pedirán que Ternium haga exámenes de salud para todos

Brenda Velázquez, diputada de Morena, pedirá que empresa realice exámenes a empleados, vecinos y estudiantes de la UANL cercana a planta Guerrero

La diputada local de Morena, Brenda Velázquez, pedirá a la empresa hacer exámenes no solo a sus empleados, sino a los vecinos de la zona y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es vecina de esta planta Guerrero.

En entrevista con INFO7, la diputada indicó que, además del exhorto de reubicación, hará este en el inicio del periodo del segundo año de sesiones.

“Lo anterior no es solo una necesidad urgente, sino también una responsabilidad social que debe ser atendida de manera inmediata. “La salud y seguridad de la población deben ser una prioridad para todos los actores involucrados, y es imperativo que el gobierno del Estado de Nuevo León tome las medidas necesarias para asegurar un futuro más limpio y seguro para las familias que viven en estas zonas, así como para quienes transitan día con día por estas zonas”, dijo Velázquez.

En su comunicado, la empresa señaló que lleva un monitoreo de la salud de sus empleados aplicando exámenes periódicos.

“Cada año realizamos a todos los empleados un chequeo médico obligatorio y no hemos encontrado indicios de que trabajar en Ternium incremente el riesgo de desarrollar alguna enfermedad”, señaló.

La legisladora dijo que la propuesta la hará en la primera sesión del periodo que inicia el próximo lunes.