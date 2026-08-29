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Pediatra comparte consejos para el regreso a clases

Por: Olivia Martínez

24 Agosto 2026, 06:00

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Un pediatra comparte ocho recomendaciones sobre sueño, alimentación, vacunas, mochilas y pantallas para un regreso a clases saludable

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A escasos días para el regreso a clases en educación básica, el pediatra Mario Alberto Castillo da una serie de recomendaciones de prevención y salud para que el retorno no cause problemas a los menores, ni a sus familias.

Horarios de sueño, alimentación e hidratación

Número 1:
Retome, poco a poco, los horarios para dormir.

"Si la pequeña o el pequeño se dormía a las 11 de la noche, hay que tratar de ir disminuyendo media hora antes el ciclo de sueño", dijo.

Número 2:
Acomode las comidas en horarios específicos.

"Poniendo comidas organizadas, desayuno a tal hora, comida a tal hora, cena a tal hora, va a ayudar a que los pequeños puedan reintroducirse de manera adecuada", sostuvo.

Número 3:
Hidratarse, llevando a la escuela el agua en un termo; o si no, no rendirán.

"El cerebro para que funcione de forma adecuada ocupa glucosa y ocupa agua" , comentó.

Cuidados físicos y prevención de enfermedades

Número 4:
La mochila no debe ir muy cargada, pues puede dañar la salud.

"Sí se ha asociado a enfermedades en la columna, a hernia en edades tempranas, o inclusive dolores de espalda", advirtió.

Número 5:
Frecuente lavado de manos para evitar enfermedades.

"En otoño e invierno también hay casos de hepatitis, y eso es porque no se lavan las manos después de comer o comparten los lonches, que no está mal, pero el otro pequeño no se lavó las manos y se transmiten los virus, Nuevo León y México es una zona endémica de tuberculosis", declaró.

Número 6:
Actualice la cartilla de salud del menor, porque el nuevo esquema ya incluye vacunas contra varicela, hepatitis, encefalitis o meningococo, todas prevenibles.

"Hace uno o dos años atrás no venían introducidas en el esquema nacional de vacunación. Sin embargo, en esas últimas actualizaciones, en el sistema nacional de salud, ya incluyen varicela y hepatitis A", explicó.

Acompañamiento familiar y uso de dispositivos

Número 7:
Practique el acompañamiento familiar, recuerde que la educación comienza en casa

"La escuela es un fortalecimiento de la educación y valores que se inician en casa, si hay buena comunicación de papá y mamá con los pequeños, tiene que haber buena comunicación en la escuela y eso nos ayuda a un éxito garantizado", afirmó.

Número 8:
Vigile que sus hijos no pasen más de dos horas diarias en los celulares, tablets y videojuegos, ya que reduce el IQ infantil.

"Afectan sustancialmente su capacidad de aprendizaje, su capacidad de neuroplasticidad, ¿qué es esto?, es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios", detalló.

Esas fueron las recomendaciones.
Y recuerde que todo inicia en casa.

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