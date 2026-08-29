Pediatra comparte consejos para el regreso a clases

Por: Olivia Martínez 24 Agosto 2026, 06:00 Compartir

Un pediatra comparte ocho recomendaciones sobre sueño, alimentación, vacunas, mochilas y pantallas para un regreso a clases saludable

Tu navegador no soporta el elemento de video.

A escasos días para el regreso a clases en educación básica, el pediatra Mario Alberto Castillo da una serie de recomendaciones de prevención y salud para que el retorno no cause problemas a los menores, ni a sus familias. Horarios de sueño, alimentación e hidratación Número 1:

Retome, poco a poco, los horarios para dormir. "Si la pequeña o el pequeño se dormía a las 11 de la noche, hay que tratar de ir disminuyendo media hora antes el ciclo de sueño", dijo. Número 2:

Acomode las comidas en horarios específicos. "Poniendo comidas organizadas, desayuno a tal hora, comida a tal hora, cena a tal hora, va a ayudar a que los pequeños puedan reintroducirse de manera adecuada", sostuvo. Número 3:

Hidratarse, llevando a la escuela el agua en un termo; o si no, no rendirán. "El cerebro para que funcione de forma adecuada ocupa glucosa y ocupa agua" , comentó. Cuidados físicos y prevención de enfermedades Número 4:

La mochila no debe ir muy cargada, pues puede dañar la salud. "Sí se ha asociado a enfermedades en la columna, a hernia en edades tempranas, o inclusive dolores de espalda", advirtió. Número 5:

Frecuente lavado de manos para evitar enfermedades. "En otoño e invierno también hay casos de hepatitis, y eso es porque no se lavan las manos después de comer o comparten los lonches, que no está mal, pero el otro pequeño no se lavó las manos y se transmiten los virus, Nuevo León y México es una zona endémica de tuberculosis", declaró. Número 6:

Actualice la cartilla de salud del menor, porque el nuevo esquema ya incluye vacunas contra varicela, hepatitis, encefalitis o meningococo, todas prevenibles. "Hace uno o dos años atrás no venían introducidas en el esquema nacional de vacunación. Sin embargo, en esas últimas actualizaciones, en el sistema nacional de salud, ya incluyen varicela y hepatitis A", explicó. Acompañamiento familiar y uso de dispositivos Número 7:

Practique el acompañamiento familiar, recuerde que la educación comienza en casa "La escuela es un fortalecimiento de la educación y valores que se inician en casa, si hay buena comunicación de papá y mamá con los pequeños, tiene que haber buena comunicación en la escuela y eso nos ayuda a un éxito garantizado", afirmó. Número 8:

Vigile que sus hijos no pasen más de dos horas diarias en los celulares, tablets y videojuegos, ya que reduce el IQ infantil. "Afectan sustancialmente su capacidad de aprendizaje, su capacidad de neuroplasticidad, ¿qué es esto?, es la capacidad del cerebro de adaptarse a los cambios", detalló. Esas fueron las recomendaciones.

Y recuerde que todo inicia en casa.