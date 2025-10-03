Pedía Grupo Peak reinvertir para no pagar rendimientos ni capital

Era Grupo Peak “fachada empresarial”: se presentaban como expertos especializados para aparentar “profesionalismo y credibilidad”, señalan fuentes

Usando como anzuelo el que les daban rendimiento de hasta 24% lo cual no es común en el mercado financiero, los operadores de Grupo Peak, Víctor Hugo “N” y Arturo “N”, convencían a sus clientes reinvertir su dinero a fin de no pagarles intereses ni vencimientos de capital lo cual, finalmente, derivó en un desfalco millonario.

En realidad, según fuentes cercanas a la investigación, la empresa oficialmente llamada Peak Growth Capital era una “fachada empresarial” pues utilizó diversas maniobras para embaucar a inversionistas y luego no devolverles su dinero.

Una de las maniobras era precisamente pedirles a los clientes que reinvirtieran su dinero para así darles más beneficios económicos, pero, según las fuentes, dicho dinero no se invertía más adelante por los inculpados por lo que no había capital para cubrir los compromisos.

“Reinversión en lugar de pagos: en lugar de entregar los rendimientos prometidos, convencían a las víctimas para que reinvirtieran sus ganancias, creando así un círculo vicioso.

“Esto evitaba que tuvieran que pagar en efectivo los supuestos beneficios, lo que sugiere que el dinero no se estaba invirtiendo realmente”, indicó la fuente.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tiene abiertas 14 carpetas de investigación contra los presuntos responsables a quienes se les reclaman $150 millones de pesos aunque se estima que en monto total del fondo en riesgo es de $800 millones de pesos.

“Creación de una fachada empresarial: los investigados se presentaban como representantes de una persona moral (empresa legalmente constituida) llamada Peak Growth Capital.

“Alegaban estar especializados en inversiones financieras, lo que les daba una apariencia de profesionalismo y credibilidad”, señaló la fuente.

Ayer por la mañana, el Fiscal del Estado de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, afirmó al dar a conocer la detención en Madrid de Arturo “N” que el Grupo Peak ofrecía rendimientos que son “bandera roja” en el mercado.

Esto fue confirmado por la fuente consultada por INFO7.

“Promesas de rendimientos elevados: Ofrecían rendimientos anuales de hasta el 23.4%, una cifra muy superior al promedio del mercado financiero tradicional.

“Este tipo de promesas suelen ser banderas rojas, ya que los rendimientos altos con bajo riesgo no suelen ser sostenibles.

“Captación de fondos: Una vez ganada la confianza de las víctimas, conseguían que estas invirtieran dinero en la supuesta empresa”, señaló la fuente.