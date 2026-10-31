Pedalean por el Centro de Monterrey entre disfraces y leyendas

La rodada nocturna de 9.5 kilómetros partió de Plaza Hidalgo y reunió a decenas de personas para celebrar tradiciones y leyendas regias.

Con bicicletas decoradas, disfraces de Halloween y relatos de misterio, decenas de personas participaron en una edición especial del recorrido ciclista “Spooky Ride: Mitos y Leyendas Regias en Bici”, organizado por el Gobierno de Monterrey.

La actividad arrancó en la Plaza Hidalgo, donde ciclistas de distintas edades se reunieron para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad y conocer algunas de las historias que forman parte del folclor regiomontano.

Durante el trayecto, los participantes hicieron paradas en sitios emblemáticos como la Alameda, la Plaza de la Luz y las inmediaciones del Panteón del Carmen, donde escucharon relatos sobre mitos, leyendas y acontecimientos que forman parte de la memoria de Monterrey.

El recorrido comprendió aproximadamente 9.5 kilómetros y fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, como parte de las actividades para fomentar el uso de la bicicleta, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos.

La rodada concluyó nuevamente en la Plaza Hidalgo, luego de combinar el ciclismo con la cultura y las tradiciones locales en una noche temática de Halloween.