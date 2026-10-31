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Pedalean por el Centro de Monterrey entre disfraces y leyendas

Por: Jared Villarreal

30 Octubre 2026, 22:20

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La rodada nocturna de 9.5 kilómetros partió de Plaza Hidalgo y reunió a decenas de personas para celebrar tradiciones y leyendas regias.

Pedalean por el Centro de Monterrey entre disfraces y leyendas

Con bicicletas decoradas, disfraces de Halloween y relatos de misterio, decenas de personas participaron en una edición especial del recorrido ciclista “Spooky Ride: Mitos y Leyendas Regias en Bici”, organizado por el Gobierno de Monterrey.

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La actividad arrancó en la Plaza Hidalgo, donde ciclistas de distintas edades se reunieron para recorrer las calles del primer cuadro de la ciudad y conocer algunas de las historias que forman parte del folclor regiomontano.

Durante el trayecto, los participantes hicieron paradas en sitios emblemáticos como la Alameda, la Plaza de la Luz y las inmediaciones del Panteón del Carmen, donde escucharon relatos sobre mitos, leyendas y acontecimientos que forman parte de la memoria de Monterrey.

El recorrido comprendió aproximadamente 9.5 kilómetros y fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, como parte de las actividades para fomentar el uso de la bicicleta, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos.

La rodada concluyó nuevamente en la Plaza Hidalgo, luego de combinar el ciclismo con la cultura y las tradiciones locales en una noche temática de Halloween.

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