Peatones piden ordenar estacionamiento de scooters eléctricos

La propuesta busca mantener el beneficio de este medio de transporte, pero con mayor orden y respeto por los espacios públicos

El uso de scooters eléctricos se ha vuelto cada vez más común en la ciudad, pero también ha generado molestias entre peatones, quienes señalan que muchas unidades son abandonadas en cualquier punto después de ser utilizadas.

Vecinos y usuarios consideran necesario establecer estaciones o espacios específicos para dejar los scooters, con el objetivo de evitar que queden atravesados en banquetas, accesos, rampas o zonas de paso.

Scooters obstruyen banquetas y zonas de paso

Señalan que, además de afectar la movilidad de los peatones, las unidades mal estacionadas pueden representar un riesgo para personas con discapacidad, adultos mayores y quienes utilizan las banquetas diariamente.

Piden establecer puntos de estacionamiento

Por ello, piden a las autoridades y empresas operadoras establecer puntos de estacionamiento definidos y reforzar las medidas para que los usuarios regresen los vehículos a esos sitios una vez terminado el recorrido.

La propuesta busca mantener el beneficio de este medio de transporte, pero con mayor orden y respeto por los espacios públicos.