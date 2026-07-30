Peatón arrollado por camión en el centro permanece estable

Familiares aseguran que, a pesar de presentar diversos golpes en diferentes partes de su cuerpo, han podido obtener una respuesta favorable

Juan Diego, el peatón que quedó prensado entre uno de los camiones y la pared de un edificio en renta durante el accidente registrado en el Centro de Monterrey, se reporta estable y permanece internado en el Hospital Universitario.

Familiares aseguran que, a pesar de presentar diversos golpes en diferentes partes de su cuerpo, han podido obtener una respuesta favorable; sin embargo, continúa en espera de indicaciones médicas, mientras continúa en evaluación.

En tanto, José, conductor del camión de Transpais, y Juan, de 39 años, operador de la Ruta 1 Pilares, permanecen hospitalizados y bajo observación médica en el Hospital Metropolitano y el Hospital General de Zona No. 21 debido a las lesiones que sufrieron en el percance.

Por su parte, el elemento de Fuerza Civil que también resultó lesionado continúa estable y recibe atención en el ISSSTELEÓN.

De manera extraoficial se informó que el resto de las personas lesionadas evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta tras recibir atención médica.

Mientras tanto, las investigaciones para determinar las causas del accidente continúan por parte de las autoridades correspondientes.