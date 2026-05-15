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PCNL presenta a las nuevas integrantes de la 'Manada K9'

Por: Vanessa Aguilar

14 Mayo 2026, 18:23

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La corporación informó que las caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo supervisión médica para garantizar su salud durante el entrenamiento

PCNL presenta a las nuevas integrantes de la 'Manada K9'

Protección Civil Nuevo León anunció la incorporación de tres nuevos elementos caninos a su unidad especializada de Búsqueda y Localización de Personas Vivas y Restos Humanos: Yanda, Furia y Harley.

Erik Cavazos, director de la corporación, destacó que la llegada de estas nuevas reclutas caninas es fundamental para garantizar el relevo generacional y fortalecer la operatividad de la Manada K9, una de las unidades más importantes en situaciones de desastre y desapariciones en siniestros.

Bajo la guía de las entrenadoras Sandra Martínez y Arely Martínez, las cachorras atraviesan actualmente procesos de adaptación y adiestramiento específico según sus aptitudes.

La corporación informó que las tres caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo una estricta supervisión médica para garantizar su salud durante el riguroso proceso de entrenamiento.

“Estas tres cachorras representan a los elementos más jóvenes de la Manada K9 y actualmente se encuentran en óptimas condiciones físicas para su preparación, además de mantenerse bajo supervisión médica para garantizar su bienestar y salud”, informó Protección Civil estatal.

Con esta integración, Protección Civil Nuevo León indicó que reafirma su compromiso con la profesionalización, asegurando que la Manada K9 cuente con los elementos más capacitados y disciplinados para servir a la comunidad neolonesa y, ante todo, cumplir con su misión principal: salvar vidas.

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Nuevas integrantes de la Manada K9

Yanda

  • Pastor alemán, 5 meses
  • La más joven del equipo. Se prepara junto a la M.V.Z. Arely Martínez para la especialidad de detección de restos humanos.

Furia

  • Pastor belga malinois, 2 años y medio
  • Destaca por su enfoque y desarrollo operativo avanzado. Trabaja con su manejador Edson Ponce, perfeccionando sus habilidades en la localización de restos humanos.

Harley

  • Pastor belga malinois, 7 meses.
  • Una agente versátil en formación dual. Bajo la tutela de Francisco Liñán, se entrena tanto para la búsqueda de personas vivas como para la detección de restos.

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