PCNL presenta a las nuevas integrantes de la 'Manada K9'

La corporación informó que las caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo supervisión médica para garantizar su salud durante el entrenamiento

Protección Civil Nuevo León anunció la incorporación de tres nuevos elementos caninos a su unidad especializada de Búsqueda y Localización de Personas Vivas y Restos Humanos: Yanda, Furia y Harley.

Erik Cavazos, director de la corporación, destacó que la llegada de estas nuevas reclutas caninas es fundamental para garantizar el relevo generacional y fortalecer la operatividad de la Manada K9, una de las unidades más importantes en situaciones de desastre y desapariciones en siniestros.

Bajo la guía de las entrenadoras Sandra Martínez y Arely Martínez, las cachorras atraviesan actualmente procesos de adaptación y adiestramiento específico según sus aptitudes.

La corporación informó que las tres caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo una estricta supervisión médica para garantizar su salud durante el riguroso proceso de entrenamiento.

“Estas tres cachorras representan a los elementos más jóvenes de la Manada K9 y actualmente se encuentran en óptimas condiciones físicas para su preparación, además de mantenerse bajo supervisión médica para garantizar su bienestar y salud”, informó Protección Civil estatal.

Con esta integración, Protección Civil Nuevo León indicó que reafirma su compromiso con la profesionalización, asegurando que la Manada K9 cuente con los elementos más capacitados y disciplinados para servir a la comunidad neolonesa y, ante todo, cumplir con su misión principal: salvar vidas.

Nuevas integrantes de la Manada K9

Yanda

Pastor alemán, 5 meses

La más joven del equipo. Se prepara junto a la M.V.Z. Arely Martínez para la especialidad de detección de restos humanos.

Furia

Pastor belga malinois, 2 años y medio

Destaca por su enfoque y desarrollo operativo avanzado. Trabaja con su manejador Edson Ponce, perfeccionando sus habilidades en la localización de restos humanos.

Harley