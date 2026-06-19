PCNL llama a cuidar a mascotas ante calor extremo

El funcionario estatal exhortó a la población a evitar sacar a pasear a los animales durante las horas de mayor radiación solar y calor intenso

Ante el intenso calor de este jueves, Protección Civil de Nuevo León (PCNL) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para extremar precauciones y cuidar a los animales de compañía con el fin de evitar riesgos a su salud.

El director de la corporación estatal, Erik Cavazos, compartió una serie de recomendaciones esenciales diseñadas para prevenir el golpe de calor en las mascotas, una condición que puede resultar fatal si no se atiende a tiempo.

Entre las medidas principales difundidas por la institución se encuentran el mantener agua fresca y limpia disponible para los animales en todo momento, así como brindarles un espacio adecuado que cuente con sombra y buena ventilación.

Asimismo, el funcionario estatal exhortó a la población a evitar sacar a pasear a los animales durante las horas de mayor radiación solar y calor intenso.

De igual forma, enfatizó la importancia de nunca dejarlos dentro de un vehículo, independientemente de que parezca que será por un periodo corto de tiempo.

Finalmente, Protección Civil del Estado recordó que el bienestar de estos seres dependientes también está en manos de la ciudadanía, por lo que instó a los dueños a protegerlos de manera responsable durante la presente temporada de calor.

Estas son algunas de las recomendaciones para evitar riesgos a la salud de tus mascotas