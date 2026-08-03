PC Escobedo brinda cursos de primeros auxilios para amas de casa

Autoridades señalaron que los conocimientos de Primeros Auxilios que reciben serán de gran importancia en caso de que enfrenten una situación de alto riesgo

Escobedo arrancó el curso de primeros auxilios básicos para las amas de casa con el fin de brindar los conocimientos necesarios en situaciones de urgencia.

Elementos de Protección Civil Municipal impartieron estas enseñanzas en las instalaciones del Calli DIF de la colonia Pedregal del Topo Chico, para las jefas de familia que residen en el sector poniente.

Se les instruyó sobre cómo proceder cuando se presentan situaciones como los son golpes de calor, atragantamiento, quemaduras, fracturas y resucitación cardiopulmonar (RCP).

También mostraron las diferencias entre accidente e incidente en el hogar, así como consejos prácticos para evitar accidentes en casa, donde utilizaron maniquís y entre las asistentes para realizar sus prácticas.

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, llevó a cabo la apertura del curso, donde señaló que los conocimientos de Primeros Auxilios que reciben serán de gran importancia en caso de que enfrenten una situación de alto riesgo tanto en el domicilio como en la vía pública.

“Lo que nos sinteresa como Gobierno Municipal es que la gente esté capacitada, en la 4T Norteña tenemos esa política pública que contribuya al desarrollo y potencialice a las personas”, explicó Quiroga Chapa.

En este evento también se contó con la presencia del secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez; la directora del DIF Municipal, Angeles González Caballero; así como de la directora de Protección Civil Escobedo, Patricia Pérez Tijerina.