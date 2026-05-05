Paz laboral atrae US$125,000 millones en últimos cuatro años a NL

Aseguraron que en lo que resta de su sexenio permanecerá el trabajo conjunto con todos los actores laborales para consolidar a Nuevo León como el mejor Estado

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Como parte del fortalecimiento de relaciones laborales, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda reconoció la contribución del sector empresarial, sindicatos y trabajadores que permitieron la atracción de más de 125 mil millones de dólares a Nuevo León en los últimos cuatro años.

Durante la firma del Compromiso por la Paz Laboral, el mandatario estatal refrendó el compromiso por trabajar de manera conjunta con el sector para fortalecer el entorno con trabajo digno, equidad y respeto a los derechos laborales.

"¿Por qué nos va muy bien aquí?, Porque hay paz laboral, porque cada quien hace lo que le toca y porque hay inversión extranjera, hay inversión local y hay inversión en obra pública. También ahí es un rubro que genera muchísimo empleo, tan solo el Metro, 4 mil empleos sumando extensiones y contrato original.

"Me quito el sombrero de los empresarios que tenemos en Nuevo León. Que gracias a ellos hoy somos primer lugar en todos los índices económicos que se miden. Y me da muchísimo gusto que el sector obrero cero broncas”.

Aseguró que en lo que resta de su sexenio permanecerá el trabajo conjunto con todos los actores laborales para consolidar a Nuevo León como el mejor Estado del país.

Apunta a la voluntad y diálogo como factores clave: Secretaría del Trabajo

El secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, apuntó que la voluntad y el diálogo han sido factores claves para la construcción de paz. También agradeció a los representantes de los gremios empresariales y sindicales del Estado.

“Hoy también refrendo el compromiso que hicimos desde el primer día que nos hicimos cargo de la Secretaria del Trabajo, mantener fuera de Nuevo Leon a quienes a través de la presión, el chantaje y la extorsión buscan hacerse de contratos colectivos de trabajo, a quienes amenazan empleadores y a trabajadores para beneficio personal… menos a quienes están señalados por delitos cometidos por las Fiscalías de México y del extranjero… simple y sencillamente, este lugar no es su casa”, destacó.

En la ceremonia, el titular de la dependencia resaltó que el Centro de Conciliación Laboral ha recibido más de 304 mil solicitudes, lo que equivale a más de 196 mil convenios que benefician a 913 mil personas, privilegiando siempre el diálogo.

También indicaron que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brindó más de 32 mil asesorías para beneficiar a miles de trabajadores y generando ahorros por más de 106 millones de pesos a su favor.