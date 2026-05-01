Patrulla embiste moto en Apodaca; muere menor y hay herido

La patrulla habría impactado la parte trasera de la motocicleta, provocando que ambos tripulantes perdieran el control y cayeran de manera violenta

Un menor de edad sin vida y su hermano lesionado fue el saldo de un hecho registrado durante la madrugada de este jueves en el municipio de Apodaca, luego de que una patrulla municipal participara en una persecución que terminó en un impacto contra una motocicleta.

El incidente fue reportado alrededor de las 00:30 horas en el cruce de las calles Afganistán y Australia, en la colonia Nuevo Amanecer, donde, de acuerdo con los primeros informes y según testigos, dos hermanos circulaban a bordo de una motocicleta presuntamente realizando acrobacias, lo que derivó en que fueran seguidos por una unidad policiaca.

Durante la persecución, según versiones de testigos, la patrulla habría impactado la parte trasera de la motocicleta, provocando que ambos tripulantes perdieran el control y cayeran de manera violenta contra el pavimento.

Tras el accidente, el conductor de la motocicleta intentó huir del lugar; sin embargo, fue detenido metros más adelante, mientras que el menor que viajaba como acompañante quedó tendido sobre el asfalto en estado inconsciente.

Paramédicos de Protección Civil de Apodaca arribaron al sitio y, tras valorar al menor de 17 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las lesiones sufridas, principalmente en el abdomen y la cabeza. Vecinos del sector lo identificaron por el apodo de “Pikolín”.

En tanto, su hermano, quien conducía la motocicleta, un joven de 20 años conocido como “Paleta”, fue asegurado por los oficiales y posteriormente trasladado a un hospital al presentar diversas fracturas en piernas, abdomen y cabeza.

De acuerdo con testimonios, tras su detención el joven habría sido agredido por elementos municipales, quienes además lo señalaban como presunto responsable del fallecimiento de su hermano. Asimismo, testigos indicaron que presuntamente se intimidó a comerciantes de la zona para evitar la difusión de posibles videograbaciones de lo ocurrido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Ministerial y personal de servicios periciales, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades, además de realizar el levantamiento del cuerpo.