Patrulla de Monterrey choca contra camioneta en el Centro

Elementos de Tránsito de Monterrey iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente

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Una patrulla de la Policía de Monterrey se vio involucrada en un fuerte accidente vial la noche del martes en el cruce de las avenidas Guerrero y Colón, en el Centro de Monterrey, hecho que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades de tránsito.

El percance se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando por causas que aún son investigadas una unidad policial impactó una camioneta en dicha intersección. Tras la colisión, ambos vehículos quedaron proyectados hacia un poste ubicado en la zona.

En imágenes captadas en el lugar se observa la magnitud del impacto y los daños que sufrieron las unidades involucradas, mientras elementos de emergencia brindaban atención a los afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un oficial de la Policía de Monterrey. Los heridos fueron valorados por paramédicos en el sitio, sin que hasta el momento se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

La circulación vehicular se vio afectada por varios minutos mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades siniestradas.

Elementos de Tránsito de Monterrey iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Conductora pierde el control y se estrella contra andamios en Monterrey

Una conductora resultó involucrada en un accidente vial durante la madrugada de este martes, luego de perder el control de su vehículo cuando circulaba sobre la avenida Alfonso Reyes, en Monterrey.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Monterrey, el incidente fue reportado a través de la línea de emergencias y, al arribar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un accidente tipo estrellamiento.

Según la versión proporcionada por la automovilista, mientras conducía a velocidad inmoderada sobre la mencionada avenida, perdió el control de la unidad debido al acumulamiento de agua sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó que el vehículo derrapara.

Como consecuencia, el automóvil salió de su trayectoria y terminó impactándose contra varios andamios que se encontraban instalados en el exterior de una tienda OXXO, ocasionando daños materiales tanto a las estructuras como a la unidad.

Tras el percance, personal de Protección Civil realizó la valoración médica de la conductora; sin embargo, no presentó lesiones aparentes y manifestó que no requería atención médica ni traslado a un hospital.

El vehículo involucrado corresponde a un Nissan Sentra modelo 2002.

Las diligencias para determinar las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades quedaron a cargo de personal de Movilidad y de las autoridades competentes.