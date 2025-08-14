Patrulla de Monterrey choca con vehículo que se pasó el rojo

El percance vial se registró este miércoles en la avenida Simón Bolivas en su cruce con la calle Atlixco en Mitras Centro.

Cámaras de seguridad captaron el momento de un choque protagonizado por una patrulla de la Policía de Monterrey y un vehículo particular. El percance vial se registró este miércoles en la avenida Simón Bolivas en su cruce con la calle Atlixco en Mitras Centro. Según información preliminar, el vehículo particular en color gris se habría pasado el semáforo en color rojo para cruzar Simón Bolivar cuando fue impactado por un costado por la patrulla. El fuerte impacto provocó que el vehículo gris impactara a otro automovil y una motocicleta.