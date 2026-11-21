Un choque entre una unidad de la Policía de Monterrey y una Honda CR-V dejó daños materiales, pero no se reportaron personas lesionadas

Un accidente vial entre una unidad de la Policía de Monterrey y una camioneta particular dejó daños materiales de consideración sobre la avenida Morones Prieto, a la altura de la colonia Pío X, durante la tarde de este viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, un oficial de Tránsito de Monterrey detectó a un hombre de aproximadamente 50 años de edad que presuntamente alteraba el orden público sobre el puente que conecta la colonia Pío X con el centro de la ciudad, en la zona del río Santa Catarina.

Tras interceptarlo, el elemento vial solicitó el apoyo de la Policía de Monterrey para realizar la detención, debido a que se trataba de una situación que correspondía a sus atribuciones.

Sin embargo, cuando la unidad policiaca arribó al sitio, presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactándose contra una camioneta Honda CR-V en color gris, cuyo conductor salía de la colonia para incorporarse a la avenida Morones Prieto.

El choque dejó daños materiales de consideración en ambos vehículos, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas.

Mientras tanto, el hombre señalado por alterar el orden público fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey.