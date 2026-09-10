Patricio recibe implantes cocleares en histórica cirugía

La familia supo que un implante coclear será la alternativa apropiada para el pequeño, sin embrago su costo era alto superando hasta un millón de pesos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El es pato un pequeño que desde un año y tres meses, comenzó a mostrar comportamientos diferentes al no desarrollar el lenguaje, lo que alerto a sus padres Blanca Patricia y Abelardo quienes acudieron al médico quien les dio un diagnóstico devastador.

Los resultados confirmaron que Patricio presentaba sordera neurosensorial profunda bilateral, condición que limitaba gravemente su capacidad para percibir sonidos.

“Nosotros no sabíamos lo afortunados que somos al poder escucharlo todo al poder escuchar, simplemente que vas por la calle y escuchar los sonidos de los carros, pues estar alerta de saber qué qué pasó hay un peligro no y en este caso pues era lo percibía y él no no tiene esa conciencia, a pesar de que está muy chiquito, no tienes esa conciencia de saber que hay sonidos que son alertas y otras que son de amor de cariño”

Patricio fue candidato para recibir un implante coclear

La familia supo que un implante coclear será la alternativa apropiada para el pequeño, sin embrago su costo era alto superando hasta un millón de pesos.

Fue al llegar a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 25, los médicos le dieron la noticia, pato era candidato en recibir un implante coclear.

“El implante es un dispositivo electrónico, el cual, a través de una estimulación eléctrica que convierte a estímulo nervioso, permite a la personas que no escuchaban escuchar de nuevamente el programa llegó para quedarse. El objetivo. Es seguir implantando a pacientes con sordera profunda de la bilateral que lo necesitan sobre todo está dirigido a la población pediátrica, pero sí, de hecho pues ya hemos regresado otros dos colocaciones de implantes y eso será el proceso a seguir”

Después de la valoración, el equipo médico se preparó para realizar el procedimiento que marcaría un precedente en la atención pediátrica institucional del noreste del país y en el pequeño de dos años.

“Solamente lugares en el país lo hacían la Ciudad de México Guadalajara y pues eso conlleva muchas cosas no tiempo, dinero, esfuerzo y puede ser que sea aquí pues para nosotros muy bien excelentemente bien y que es el primero pues como guau pero pues todos los niños que siguen atrás no tiene, no tengo palabras como para decir lo feliz que me hace sentir eso”

Una cirugía de siete horas y un precedente médico

El 30 de julio, Patricio, recibió implantes cocleares en ambos oídos. La intervención se prolongó por siete horas y contó con la participación de cerca de 10 profesionales de la salud.

La doctora Isela Nohemí Ramírez, cirujana otorrinolaringóloga fue la responsable de la operación.

“Inicialmente llegan con muchos certidumbre y con esperanza, porque no saben qué va a pasar después de la colocación del implante entonces una vez que se realiza y afortunadamente en el caso de pato fue con éxito pues son muy contentos”

Patricio escucha tras la activación de los dispositivos

Con gran expectativa, el personal médico y la familia de Patricio se reunieron el 28 de agosto para presenciar la activación de los dispositivos. El resultado fue exitoso.

“Sabemos que la colocación de implante coclear da muchas oportunidades, digamos que es como la oportunidad de recuperar un órgano del sentido en este caso de la audición que da la posibilidad de estudiar y no socializar o no entonces estamos muy orgullosos de qué eso se haya llevado acá en nuestro hospital”

Ahora con la cirugía Patricio y su familia tienen una segunda oportunidad, para escuchar cada sonido del ambiente en especial, la voz de su mamá.