Patinadora cae mientras circulaba sobre Av. Venustiano Carranza

Por: Jared Villarreal 14 Mayo 2026, 08:44 Compartir

Hasta el momento no se han reportado lesiones de gravedad derivadas de la caída, sin embargo en el video se aprecia la marca de la quemadura por la caída.

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Una patinadora sufrió una caída mientras se desplazaba sobre la avenida Venustiano Carranza Sur, en Monterrey, hecho que quedó captado en video y comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se observa a un grupo de personas avanzando sobre los carriles de la vialidad durante la noche, cuando una de las jóvenes pierde el equilibrio y termina cayendo sobre el pavimento. Tras el accidente, quienes la acompañaban se acercaron rápidamente para auxiliarla y verificar cómo se encontraba, mientras el resto de los participantes disminuía la velocidad para evitar otro accidente. Hasta el momento no se han reportado lesiones de gravedad derivadas de la caída; sin embargo, en el vídeo se aprecia la marca de la quemadura y raspón por la caída. El hecho volvió a poner sobre la mesa los riesgos de circular en patines sobre avenidas de alta velocidad en la zona metropolitana.