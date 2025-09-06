Pastor de Apodaca exige terreno millonario por 'orden de Dios'

En un viaje a Tegucigalpa, Honduras, el pastor le pidió a un feligrés que le entregara los papeles de un terreno por que Dios le regaló la vida

Gran polémica está causando el video de un pastor que le pide a un hombre que le regale su terreno por "orden de Dios".

Los hechos que ocurrieron en Tegucigalpa, Honduras, involucran a Jorge Pompa, fundador del Ministerio Internacional Fuente de Vida en Apodaca, Nuevo León.

En el video que circula en redes sociales se puede ver al pastor de origen mexicano cuando le pide a un feligrés los papeles de un terreno valorado en más de 3 millones de lempiras (2 millones 147 mil 205 pesos mexicanos).

"Dios me habló anoche apóstol, y me dijo 'dile a él que yo le regalé la vida, le regalé los hijos y le puedo dar más de lo que tiene ahora si él me regala ese terreno, él, entregando el terreno solo agarrará 130 mil dólares, si me lo entrega yo le entrego 400-500 mil dólares si puede tener la fe en creer", dijo el pastor frente al creyente.

El pastor cuestiona al hombre que elija entre dinero y la bendición de Dios, a lo que el creyente responde que quiere la bendición de Dios. En ese momento, Jorge Pompa pidió que le entregaran el terreno y los papeles.

El video no tardó en viralizarse, generando indignación y debate sobre los límites del liderazgo religioso.

¿Quién es el pastor Jorge Pompa?

Es originario de México y fundador del Ministerio Internacional Fuente de Vida en Apodaca, Nuevo León. Estos organizan encuentros espirituales, programas de formación y Casas de Paz.

En su página web aseguran que su misión "es que cada miembro, se convierta en un líder, desarrollando su propósito en su corazón conforme al plan original de Dios".

Hace tres años inauguró la casa "Arena Fuente de Vida" ubicada en Agua Fría, Apodaca, en donde lleva su sermón a los feligreses que lo siguen.

Aunque el pastor no se ha pronunciado al respecto, se puede ver que en la cuenta de Facebook de la iglesia ya limitó los comentarios.