Pasarían aprobación de Presupuesto para la próxima semana

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que asesores y legisladores de la Comisión de Presupuesto trabajan en ajustar el nuevo dictamen

Aunque parecía que todo estaba listo para aprobar el presupuesto estatal esta semana, aún faltan detalles por afinar en el Congreso del Estado, por lo que la votación podría posponerse hasta la próxima semana.

Partidos agregan cinco condiciones para respaldar el presupuesto

El pasado jueves, diputados del PRI, PAN, PRD y Morena se alinearon para agregar a la propuesta del presupuesto cinco puntos solicitados por este último partido para votar a favor del dictamen: no agregar deuda, crear una pensión para personas con discapacidad, crear subsidios para contrarrestar el tarifazo, garantizar que los recursos lleguen a todos los municipios y reducir gastos considerados innecesarios en el Gobierno del Estado.

Comisión de Presupuesto afina detalles del dictamen

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que asesores y legisladores de la Comisión de Presupuesto trabajan en ajustar el nuevo dictamen para que cuadren los ingresos con los egresos y poder votarlo en comisión este miércoles.

“No sé si para este miércoles (salga todo), pero espero que al menos pueda salir en la comisión de presupuesto, pero si es que se puede podría ser el miércoles, pero estaría muy estirado y complicado. “Pero si esa es la definición e interés de la comisión que así sea, pero se tendría que leer todo en la comisión, después leerlo todo en el pleno y eso nos equivale un gran tiempo de horas, pro eso sería primero en la comisión y luego darle el tiempo suficiente en el pleno, tentativamente a como vamos podría irse la próxima semana”.

MC pide mayor análisis del proyecto presupuestal

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, señaló que aún existe tiempo para analizar la información del presupuesto y las propuestas planteadas por Morena.