Pasará NL del calorón a lluvia este fin de semana

Después de estas dos jornadas de calor, el panorama cambiará hacia el fin de semana, cuando se prevé un 40 % de probabilidad de lluvia para Nuevo León

La canícula se acerca a su fase final, pero antes de despedirse dejará una nueva jornada de altas temperaturas en Nuevo León, con pronósticos de hasta 40 grados para este miércoles y jueves.

De acuerdo con el pronóstico extendido de Protección Civil de Nuevo León, el termómetro rozará los 40 grados durante ambos días, por lo que se espera un ambiente muy caluroso en buena parte del estado.

Después de estas dos jornadas de calor, el panorama cambiará hacia el fin de semana, cuando se prevé un 40 % de probabilidad de lluvia para Nuevo León.

Las precipitaciones representarían un alivio ante las altas temperaturas registradas durante los últimos días, aunque se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.

A este panorama se suma una previsión favorable para la calidad del aire, ya que para el fin de semana se espera que los indicadores se mantengan en niveles considerados aceptables.

La canícula es un fenómeno climático que se presenta anualmente en diversas regiones de México, incluido el noreste, principalmente entre julio y agosto, y se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias acompañada de un incremento en las temperaturas. Este periodo tiene una duración aproximada de 40 días.

Por lo general, comienza durante la última quincena de julio y concluye hacia finales de agosto.