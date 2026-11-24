La Fiscalía señaló que estas agresiones ocasionaron daños físicos y psicoemocionales a la víctima, cuya identidad permanece protegida.

Una sentencia de 20 años de prisión recibió un hombre de 46 años, luego de ser encontrado culpable del delito de equiparable a la violación cometido contra un niño de 11 años de edad, en hechos registrados en noviembre de 2024 en un municipio del área metropolitana de Nuevo León.

El sentenciado, identificado como José “N”, fue encontrado responsable después de que el Ministerio Público presentó pruebas y testimonios durante el juicio, con los que acreditó su participación directa en los hechos.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría llevado al menor a un lugar apartado, donde presuntamente lo sometió y cometió actos sexuales en su contra de manera reiterada, aprovechándose de su superioridad física. Además, habría amenazado al niño para evitar que denunciara lo ocurrido.

La Fiscalía señaló que estas agresiones ocasionaron daños físicos y psicoemocionales a la víctima, cuya identidad permanece protegida.

Tras analizar los argumentos de la defensa y las pruebas presentadas por la representación social, el juez determinó la responsabilidad penal del acusado y dictó sentencia condenatoria.

Además de los 20 años de prisión, que deberá cumplir en un Centro de Reinserción Social Estatal, José “N” tendrá que cubrir el pago por reparación del daño en favor de la víctima, conforme a lo establecido durante la audiencia