Pasajero amenaza a otro con un hacha abordo de la ruta 96

Por: INFO 7 31 Octubre 2025, 14:48

Asustados, el resto de los pasajeros intentaron calmar al hombre que sostenía en una de sus manos el hacha en alto cuando amenazó a otro en una discusión

Los pasajeros de un camión urbano vivieron momentos de tensión cuando un hombre sacó un hacha en medio de una discusión. Los hechos se registraron este jueves a bordo de la ruta 96 sobre la carretera Monterrey-Saltillo. El momento quedó captado por otro de los pasajeros y difundido en redes sociales. El video comienza con dos pasajeros que protagonizan un altercado en donde parecen empujarse. De pronto, uno de ellos sorprende a los presentes cuando saca un hacha para amenazar al otro hombre. Asustados, el resto de los pasajeros intentaron calmar al hombre que sostenía en una de sus manos el hacha en alto. Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la pelea entre los pasajeros o si hubo personas detenidas por las autoridades.