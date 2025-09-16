Pasajera amenaza a taxista por aplicación en Santa Catarina

Una mujer fue exhibida en redes sociales por amenazar de muerte a un conductor que se negó a llevarla a su destino debido a que canceló el viaje

Un conductor de taxi por aplicación fue víctima de amenazas de muerte por parte de una pasajera molesta en Santa Catarina.

El altercado se registró la mañana de este domingo alrededor de las 08:00 horas en la colonia Lomas de Santa Catarina.

La denuncia fue compartida públicamente por la hermana del conductor a través de un video en donde se pueden escuchar las amenazas de la mujer.

Según se puede escuchar en el video, presuntamente la pasajera identificada como 'Saira' decidió cambiar su destino luego de abordar el vehículo, a lo que el chofer le indicó que tenía que hacerlo desde la aplicación del celular, pero la mujer canceló el viaje y el conductor se negó a llevarla a su destino.

Esto molestó a la pasajera, quien comenzó a insultar al conductor, ya que aseguraba que en la aplicación le indicaba que el viaje había comenzado, pero el nombre del conductor y el vehículo no coincidían.

Por su parte, el afectado le señaló que le habían asignado otro conductor, a lo que la mujer respondió con amenazas de muerte debido a que su novio es 'ministerial'.

Ante los momentos de tensión, el conductor solicitó el apoyo de policías municipales porque estaba siendo amenazado por la pasajera y pidió que la bajaran del vehículo.

Después de que familiares del conductor exhibieron a la pasajera, comenzaron a recibir amenazas de un hombre para que eliminara la publicación.