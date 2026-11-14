Pasa UANL a clases en línea por incendio en Ternium

La medida aplica al turno matutino de Ciudad Universitaria; estudiantes deberán consultar con sus profesores posibles cambios en fechas de exámenes

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) trasladará a modalidad en línea todas las actividades académicas y administrativas del turno matutino en las dependencias de Ciudad Universitaria, tras el incendio registrado esta noche en las instalaciones de la empresa Ternium, en San Nicolás de los Garza.

La institución informó que la decisión se tomó atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil ante el incidente.

#AvisoUANL https://t.co/ofabFL7oOj — UANL (@uanl) November 13, 2026 Asimismo, pidió a los estudiantes mantenerse en comunicación con sus profesores para recibir indicaciones sobre posibles reprogramaciones de exámenes. La UANL señaló que la medida busca salvaguardar la integridad de su comunidad y reiteró su disposición de colaborar con las corporaciones que atienden la emergencia. También exhortó a los universitarios a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización.