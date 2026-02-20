Partido de futbol termina en balacera en Burócratas Municipales

Según testigos se escucharon al menos cuatro disparos, luego de que una discusión entre jugadores y asistentes escalara hasta convertirse en una riña

Un partido de futbol que se desarrollaba durante la madrugada terminó en una riña multitudinaria y posteriormente en una balacera, lo que generó alarma entre vecinos de la colonia Burócratas Municipales, en el municipio de Monterrey.



El reporte fue recibido alrededor de las 00:30 horas del jueves 19 de febrero, cuando se reportaba detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Gregorio Salinas Varona y Manuel Gómez Castro.



De acuerdo con el testimonio inicial del reportante, se escucharon al menos cuatro disparos, luego de que una discusión entre jugadores y asistentes escalara hasta convertirse en una riña en la que participaron aproximadamente cincuenta personas.



La situación generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, quienes señalaron que el altercado se salió de control en cuestión de minutos, pasando de un partido deportivo a empujones, golpes y finalmente a detonaciones que provocaron que varios de los presentes huyeran del lugar para ponerse a salvo.

Al arribo de las unidades de seguridad pública, el área fue asegurada y se realizó una inspección en la zona, localizando sobre la vía pública varios casquillos percutidos calibre .45, confirmando que efectivamente se realizaron disparos durante el incidente

Pese a lo ocurrido, tras una revisión en el sitio y recorridos en calles aledañas, se informó que no se localizaron personas lesionadas.

El perímetro permaneció resguardado durante varios minutos mientras se llevaban a cabo las labores de levantamiento de indicios balísticos y se recababa información entre vecinos y testigos, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar la responsabilidad de quienes participaron en la riña y las detonaciones.

Las autoridades iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer el origen del conflicto y establecer cómo fue que se utilizó un arma de fuego en medio de una reunión deportiva, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos.