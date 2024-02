Participan miles en la denominada 'Marcha por la Democracia'

Como parte de las manifestaciones convocadas a nivel nacional para pedir a la Federación que no intervenga en los próximos comicios, miles de regios salieron al primer cuadro de la ciudad para participar en la denominada 'Marcha por la Democracia'.

Partiendo del cruce de Zaragoza y Morelos, la movilización comenzó minutos antes de las 12:30 del mediodía y culminó en la Explanada de Héroes.

Cómo ponente principal estuvo Beatriz Pagés, quien reiteró el mensaje de las organizaciones convocantes sobre una preocupación por una posible elección de Estado en 2024.

En ese sentido, la ex militante del Partido Revolucionario Institucional llamó al Gobierno Federal a respetar las normas electorales, así como la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

“Queremos que se respeten las reglas de la democracia, certeza y confianza en los resultados, equidad y transparencia en los comicios, un INE autónomo e independiente, fuerte y confiable.

“Y es que la democracia no es propiedad de nadie, no pertenece a un gobernante, a un tirano, a un partido político; la democracia es de todos o no es de nadie”, dijo la ex legisladora.

Durante su discurso, Pagés lamentó las reformas constitucionales recientemente propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que éstas representan un retroceso.

“Llegamos a esta Macroplaza para advertir una emergencia nacional, a denunciar el intento de un secuestro, quieren robarse nuestra democracia y hacernos esclavos de un régimen dictatorial.

“Nos dijeron que les estorba la Ley, quieren hacer otra a su medida para no tener que rendir cuentas a nadie; están preparando el terreno para aprobar una constitución reeleccionista y sin división de poderes, preparan un Maximato”, aseguró.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, fueron 12 mil personas las que se movilizaron al primer cuadro de la Ciudad para participar en la marcha.

