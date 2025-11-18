Participan más de 3000 sampetrinos en el desfile de la Revolución

El desfile conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana contó con 52 contingentes que recorrieron las principales avenidas de San Pedro

El municipio de San Pedro se vistió de fiesta y civismo este lunes para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con un multitudinario desfile.

Más de 3 mil sampetrinos participaron en los 52 contingentes que recorrieron las principales avenidas, reafirmando el compromiso de la comunidad con la historia nacional.

El alcalde Mauricio Farah Giacomán, acompañado por su esposa, la presidenta del DIF San Pedro, Elisa Cruz, encabezó el evento junto a funcionarios municipales.

Desde el inicio, el alcalde destacó la importancia de promover la historia de México entre las nuevas generaciones para mantener vivo el legado de los héroes revolucionarios.

A lo largo de las avenidas Vasconcelos y Benito Juárez, cientos de familias se congregaron para aplaudir el paso de niñas, niños, adolescentes, y adultos, muchos de ellos caracterizados como figuras emblemáticas de la época, como las valientes “adelitas”, o líderes como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata.

Los contingentes contaron con una nutrida participación de más de 30 planteles educativos se lucieron con demostraciones de tablas gimnásticas que llenaron de energía el recorrido.

También atletas de Osos San Pedro cautivaron al público con exhibiciones de diversas disciplinas deportivas impartidas en los gimnasios municipales, incluyendo voleibol, tiro con arco, gimnasia y basquetbol.

Además de los contingentes escolares y deportivos, la seguridad y auxilio estuvo presente con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil San Pedro, San Pedro Parques, y Bomberos de Nuevo León.

Para culminar la jornada cívica y festiva, el edil realizó la rifa de cuatro bicicletas entre las familias asistentes, cerrando esta importante celebración.