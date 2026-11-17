Participan más de 3 mil personas en desfile revolucionario

Por: Julieta Guevara 16 Noviembre 2026, 12:53 Compartir

El gobernador Samuel García recordó el inicio de este movimiento histórico y destacó la participación de personajes neoloneses que tomaron las armas

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Con la participación de 3,176 personas, se llevó a cabo el desfile deportivo, cívico y militar para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, frente a Palacio de Gobierno en la Explanada de los Héroes. Cientos de asistentes se dieron cita para presenciar el recorrido de los 32 contingentes, distribuidos en cinco bloques, en los que participaron instituciones educativas, dependencias de gobierno, corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. A las 10 de la mañana inició la ceremonia protocolaria con los honores a la bandera. Minutos después, se realizó una guardia de honor y se guardó un minuto de silencio en memoria de quienes participaron en la Revolución Mexicana. Durante el evento, el gobernador Samuel García recordó el inicio de este movimiento histórico y destacó la participación de personajes neoloneses que tomaron las armas durante la lucha revolucionaria.