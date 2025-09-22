Participan más de 200 en programa de reciclaje en Monterrey

Este fin de semana se realizó la décima edición de 'Recicla y Resuelve', programa de la Seduso de Monterrey para promover el reciclaje y la sostenibilidad

Este fin de semana se llevó a cabo la décima edición del programa "Recicla y Resuelve", impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (Seduso) de Monterrey.

El evento en la zona sur de la ciudad atrajo a más de 200 personas que, en modalidad peatonal o drive-thru, entregaron sus residuos a empresas especializadas para su correcta disposición.

La iniciativa forma parte del eje Monterrey Sostenible, un esfuerzo por posicionar a la ciudad como un referente en el cuidado del medio ambiente.

A través de este programa, se busca fomentar una cultura de reciclaje y avanzar hacia una economía circular, en la que se promueve el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

Como incentivo, cada ciudadano que participó recibió una planta nativa, un pequeño gesto para premiar su compromiso con el medio ambiente, informó el municipio a través de un comunicado.

Además de la recolección, indicaron, el evento tuvo como objetivo principal concientizar a la comunidad sobre el impacto de sus hábitos de consumo, promoviendo así la reducción de desechos y el reciclaje responsable.

La alta participación en esta décima edición demuestra el creciente interés de la comunidad regiomontana por adoptar prácticas sostenibles.

De acuerdo con las autoridades municipales, Recicla y Resuelve se ha consolidado como una iniciativa clave en la estrategia de educación ambiental y gestión de residuos del municipio durante la administración 2024–2027.

Entre los residuos recolectados se incluyeron: