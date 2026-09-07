Participan familias en caminata en el Parque Libertad

Familias del norte de Monterrey se reunieron en el antiguo penal del Topo Chico para realizar actividades de integración social.

En el marco del Mes de la Participación, miles de personas se congregaron en el Parque Libertad para llevar a cabo la Caminata de la Participación 2026.

El terreno que durante décadas albergó el antiguo Penal del Topo Chico se transformó en un punto de encuentro para las familias del norte de Monterrey, quienes compartieron una jornada marcada por la activación física, la apropiación del espacio público y la música.

Durante el encuentro, el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó el compromiso de los habitantes de la zona y reconoció que en el sector conviven familias trabajadoras que diariamente aportan al desarrollo de sus comunidades.

“Aquí hay familias que todos los días trabajan, cuidan a sus hijos, ayudan al vecino y sacan adelante su colonia. Ese es el orgullo de ser del Norte: gente que no espera a que las cosas cambien, participa para cambiarlas”, indicó Acosta.

Subrayó que el Parque Libertad es un proyecto diseñado por los mismos vecinos, el cual recientemente obtuvo una Mención Honorífica en los Premios NovaGob durante el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública.

El funcionario enfatizó la evolución del lugar, señalando que lo que por muchos años representó un símbolo de inseguridad, hoy constituye un espacio de convivencia.

“Este lugar fue símbolo del terror y la inseguridad durante muchos años. Hoy es un lugar de encuentro para las familias, diseñado por los propios vecinos”, puntualizó el funcionario estatal. “Este parque no tiene la forma ni el mobiliario que alguien decidió en una oficina. Tiene la forma que ustedes le dieron cuando se les preguntó qué hacía falta”.

La jornada dio inicio con una macroclase de activación física a cargo del maestro Hugo Prado. Posteriormente, al concluir la caminata, se habilitaron estaciones ciudadanas, una feria de mecanismos de participación, el muro de propuestas y un módulo para la votación de prioridades, donde los asistentes registraron sus inquietudes en materia de movilidad, medio ambiente, deporte, cultura e infancia.

El evento contó también con la presencia de la subsecretaria de Atención Ciudadana, Ariadne García; el subsecretario de Vinculación, Rodrigo Cepeda; y el subsecretario de Participación, Víctor Martínez.

Complementando las actividades, se instalaron módulos de servicio y el mercado Hecho en Nuevo León con emprendedores locales, además de la presentación musical de la Banda de Música del Estado.