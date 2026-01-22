Participan en evento 'Paseo de perritos'en Guadalupe

Con una nutrida participación ciudadana, se llevó a cabo el evento “Pasea a un perrito” en el Centro Estatal de Atención Animal, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado. Desde temprana hora, los participantes dieron cita para convivir y pasear a los caninos, en una actividad que tuvo como objetivo fomentar la empatía, el compañerismo y la esperanza, además de fortalecer la cultura del cuidado y la adopción responsable de mascotas. El evento se realizó en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Las Torres, después del cruce con la calle Durangueño, en el municipio de Guadalupe. La ciudadanía señaló que este tipo de actividades deben continuar realizándose, al considerar que generan un impacto social positivo tanto en los animales como en la comunidad.