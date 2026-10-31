Participan 11 dependencias en certamen de altares en Nuevo León

El jurado seleccionó a 6 finalistas de la cuarta edición del concurso estatal, cuya premiación se realizará este martes 3 de noviembre.

Un total de 11 dependencias participan en la cuarta edición consecutiva del Concurso de Altares de Muertos 2026 organizado por el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría de Administración, con el propósito de preservar las tradiciones mexicanas, fomentar la convivencia y reconocer el legado de servidoras y servidores públicos fallecidos.

La Secretaria de Administración, Gloria Morales, destacó que este año la temática central consistió en honrar la memoria de colaboradoras y colaboradores que perdieron la vida recientemente, destacando su entrega y trabajo diario en la administración estatal.

“Si algo hemos fortalecido al interior del Gobierno de Nuevo León es el reconocimiento a nuestra gente, a esas personas que todos los días hacen posibles los grandes proyectos y programas”, afirmó Morales.

Finalistas y criterios de evaluación del certamen

Tras una reñida competencia evaluada por un comité de expertos en cultura, arte y tradiciones mexicanas, se dieron a conocer los seis equipos finalistas que contendrán por los primeros lugares:

Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Educación

Secretaría de Participación Ciudadana

Secretaría de Administración

Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB)

Sindicato Único de Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León (SUSPE)

Para la selección, el jurado analizó aspectos como el apego a la tradición, la creatividad, la originalidad, el contenido del homenaje, la identidad de la dependencia, la composición visual y la exposición oral. Los equipos emplearon una combinación de elementos tradicionales —como flores de cempasúchil, copal, papel picado, agua, sal, cruz de cal y veladoras LED— con materiales reciclados como botellas de PET, telas y hojas.

La ceremonia oficial de premiación para dar a conocer a los tres primeros lugares se llevará a cabo el próximo martes 3 de noviembre a las 10:00 horas en el Auditorio de la Biblioteca Central del Estado Fray Servando Teresa de Mier, en el centro de Monterrey, en un evento abierto al público general.