Participa San Pedro en reunión con el director del FBI

Se informó que la reunión es parte de las acciones estratégicas de coordinación internacional durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una delegación de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro participó en una reunión encabezada por el director del FBI, Kash Patel, en la que se reconoció la colaboración y el compromiso de corporaciones de seguridad de distintos países para garantizar la protección de ciudadanos durante el evento deportivo mundial.

Se informó que la reunión es parte de las acciones estratégicas de coordinación internacional durante el Mundial de Futbol.

El titular de la agencia federal estadounidense agradeció la participación de las fuerzas policiales internacionales y destacó la importancia de estrechar la cooperación para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de las personas que asisten a las sedes mundialistas.

La representación sampetrina forma parte de la Delegación Mexicana que participa en el Centro de Cooperación de Policía Internacional, dirigido por el FBI, en Leesburg, Virginia, donde se desarrollan mesas de trabajo y sesiones especializadas para el intercambio de información de investigación e inteligencia en tiempo real entre corporaciones de seguridad de los países participantes del Mundial 2026.

“Estas labores tienen como objetivo fortalecer la coordinación operativa, la prevención de riesgos y la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, a fin de garantizar condiciones de seguridad para ciudadanos, turistas, selecciones nacionales y visitantes extranjeros durante su estancia y traslados entre las ciudades sede”, informó el municipio en un comunicado.

La delegación de San Pedro fue encabezada por Jorge Ortiz, director del C4 municipal, quien participó como enlace del Municipio en la reunión que se dio en Estados Unidos.