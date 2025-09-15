Info 7 Logo
Participa Samuel en cabalgata para preservar tradiciones locales

Por: Vanessa Aguilar

14 Septiembre 2025, 21:56

A pesar de la fuerte lluvia, el mandatario estatal, montado a caballo, destacó la importancia de fomentar la convivencia y la cultura

El gobernador Samuel García participó este domingo en la cabalgata 2025, un evento que organizó el municipio de El Carmen con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones locales.

Acompañado por el alcalde Gerardo de la Maza, el gobernador saludó a los participantes de la cabalgata, cuyo recorrido inició en la Plaza El Jaral y culminó en el Lienzo Charro de esta localidad.

A pesar de la fuerte lluvia, el mandatario estatal, montado a caballo, destacó la importancia de fomentar la convivencia y la cultura. 

"Muy contento de estar con mi gente, de estar en El Carmen, y con esta lluvia bendita para nuestras presas, saben que se les quiere", expresó.

La cabalgata, que busca fomentar la recreación y la diversión entre la ciudadanía y las autoridades, contó con la participación de funcionarios estatales, municipales, legisladores locales y federales, así como público en general.

