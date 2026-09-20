Participa Nuevo León en el segundo simulacro nacional 2026

Como parte del protocolo, a mediodía sonará una alerta en todos los celulares del país, en los que se escuchará una fuerte chicharra y un mensaje de texto

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EL SIMULACRO

Como se avisó, a las 12:00 horas sonó la alerta sísmica en todo el país.

En Nuevo León, personal que se encontraba laborando en el Palacio de Gobierno fue evacuado para reforzar los protocolos de acción en situaciones de emergencia como un sismo.

De igual manera, como parte del protocolo, se atendió la simulación de un caso de una persona atrapada en un derrumbe al interior del inmueble.

Paralelamente, en el Pabellón Ciudadano se replicó el simulacro, donde más de 400 personas fueron evacuadas del recinto luego de que sonaran tanto la alarma como la alerta sísmica.

Según informó el director de Protección Civil estatal, Éirk Cavazos, en todo Nuevo León participaron más de 400,000 personas pertenecientes a más de 5,000 empresas que se registraron para participar.

Detalló que en Monterrey, el simulacro representa un sismo de magnitud 5.2 en el municipio de Allende, que sería el que afecta el Área Metropolitana.

Este operativo contó con la participación de elementos de todas las corporaciones de Protección Civil municipales, en coordinación con la estatal; además, apoyaron uniformados de las policías, tránsito y Fuerza Civil. En total, más de 4,000 elementos participaron en el ejercicio.

PREVIO

Este sábado 19 de septiembre, a las 12:00 del mediodía, el estado de Nuevo León se unirá al resto de las 31 entidades federativas para celebrar el segundo simulacro nacional.

Como parte del protocolo, a dicha hora sonará una alerta en todos los teléfonos celulares del país, en los que se escuchará una fuerte alarma y un mensaje en la pantalla aclarando que todo se trata de un simulacro.

Esto forma parte de las acciones de Protección Civil en todo México para reforzar la cultura de la prevención, en el marco de los sismos que golpearon la Ciudad de México en 1985 y 2017, los cuales cobraron miles de vidas.

¿Qué debo hacer durante el simulacro?