Participa NL en Reunión Nacional de Cultura en Quintana Roo

La secretaria Melissa Segura destacó logros del estado y busca acuerdos para proyectos culturales 2026 en la RNC 2025 en Quintana Roo

La Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura, se encuentra participando en la Reunión Nacional de Cultura (RNC) 2025, que fue inaugurada este lunes 8 de diciembre en el Centro de Convenciones de Quintana Roo.

El encuentro, que congrega a representantes de las 32 entidades federativas, tiene como objetivo principal fortalecer la coordinación entre estados y federación, evaluar los avances del sector y trazar rutas comunes para garantizar el pleno acceso a los derechos culturales en todo México.

Durante la jornada de actividades de este lunes, la titular del Sector Cultura de la entidad aprovechó la oportunidad para sostener reuniones clave con funcionarios de distintas dependencias culturales federales.

Estos encuentros se enfocaron en avanzar en acuerdos y convenios de trabajo con visión a corto, mediano y largo plazo.

Además, la Secretaria tuvo un espacio para compartir los logros y avances significativos realizados por Nuevo León en el sector cultural durante el presente año, así como para presentar los proyectos diseñados que se buscan concretar y desarrollar a lo largo de 2026.

La RNC 2025 se presenta como un espacio vital de diálogo donde los representantes estatales compartieron sus avances, necesidades, propuestas y perspectivas para el desarrollo cultural en sus respectivas entidades.

La inauguración del evento fue encabezada por la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, y la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa. Tras ello, se llevó a cabo la sesión plenaria con todos los titulares de cultura.

La agenda de la RNC incluye diversas mesas de trabajo temáticas que buscan establecer diagnósticos comunes, revisar programas federales y compartir experiencias exitosas. Entre las mesas se encuentran circuitos culturales nacionales e internacionales, cultura comunitaria y cultura para la paz.

Se espera que de estas discusiones surjan acciones concretas para fortalecer el ejercicio de los derechos culturales en todas las regiones del país.

Los trabajos de la Reunión Nacional de Cultura continuarán el martes 9 de diciembre con la revisión de acuerdos, definiciones programáticas y una sesión final donde se establecerán las líneas de acción que las 32 entidades impulsarán durante 2026.