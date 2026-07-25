Participa Monterrey en proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo

El proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo contempla la construcción de una vía férrea de 395.77 kilómetros para el transporte de pasajeros

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, participó este viernes en la firma de un convenio de colaboración, coordinación y en el arranque de los estudios de ordenamiento territorial y gestión del suelo relacionados con el proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo.

Planificarán desarrollo urbano alrededor de las estaciones

El acuerdo tiene como objetivo coordinar la elaboración de estudios para planificar el desarrollo urbano en las zonas cercanas a las futuras estaciones del tren de pasajeros, conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Durante el evento, el edil señaló que el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y de las vías de comunicación puede contribuir al desarrollo económico, la atracción de inversiones y la movilidad de personas y mercancías.

“Este esfuerzo de comunicación, de vías de comunicación, como lo es el ferrocarril, desarrolla económicamente, atrae la inversión, eleva la calidad de vida de los ciudadanos que viven en cada una de estas regiones y nos permite trasladar, de forma muy rápida, mercancías, personas, en fin”, resaltó.

El proyecto ferroviario Saltillo–Nuevo Laredo contempla la construcción de una vía férrea de 395.77 kilómetros para el transporte de pasajeros, con estaciones previstas en distintos municipios de Coahuila y Nuevo León.

Municipios se suman al convenio de colaboración

En el convenio participan el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León y los municipios de Monterrey, Anáhuac, Bustamante, García, Escobedo, Lampazos, San Nicolás, Salinas Victoria, Santa Catarina y Villaldama.